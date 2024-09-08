Іран спростовує заяви про постачання Росії балістичних ракет

Про це повідомляє IRNA.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що повідомлення про постачання ракет політично мотивованими та безпідставними, спрямованими на дискредитацію Ірану.

"Фундаментальний і заявлений підхід Ісламської Республіки Іран щодо конфлікту в Україні залишається послідовним і незмінним, - наголосив він. - Неодноразові заяви про відправку балістичних ракет до Росії продиктовані політичними цілями і мотивами деяких західних країн і є абсолютно безпідставними".

Дипломат зазначив, що звичайна військова співпраця між Іраном і Росією тривала і до початку війни в Україні.

"Співпраця відбувається в рамках двосторонніх угод, базується на міжнародному праві та нормах і не має нічого спільного з українською кризою", - додав він.