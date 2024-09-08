Іран спростовує заяви про постачання Росії балістичних ракет
В Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України
Про це повідомляє IRNA.
Речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що повідомлення про постачання ракет політично мотивованими та безпідставними, спрямованими на дискредитацію Ірану.
"Фундаментальний і заявлений підхід Ісламської Республіки Іран щодо конфлікту в Україні залишається послідовним і незмінним, - наголосив він. - Неодноразові заяви про відправку балістичних ракет до Росії продиктовані політичними цілями і мотивами деяких західних країн і є абсолютно безпідставними".
Дипломат зазначив, що звичайна військова співпраця між Іраном і Росією тривала і до початку війни в Україні.
"Співпраця відбувається в рамках двосторонніх угод, базується на міжнародному праві та нормах і не має нічого спільного з українською кризою", - додав він.
- Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".
- 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.
- У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.
- 7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.
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