ISW: Іран надав Росії балістичні ракети, розраховуючи отримати на заміну літаки Су-35

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Після того, як анонімний американський чиновник підтвердив американському виданню The Wall Street Journal, що Іран доставив ракети до Росії, високопоставлений європейський чиновник заявив, що очікуються нові партії поставок іранських ракет до країни-агресора.

В ISW нагадали, що в грудні 2023 року Іран та Росія підписали контракт на відправку іранських балістичних ракет ближнього радіуса дії Ababil та балістичних ракет малої дальності Fateh-360. Однак не зазначається, які саме ракети входять до складу нещодавно переданої в Росію партії.

"Росія, ймовірно, буде використовувати надані Іраном балістичні ракети для ударів по об'єктах української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури протягом наступної осені та зими з метою подальшої дестабілізації українського суспільства та підриву оборонно-промислової бази України", - наголошують аналітики.



В ISW також підкреслили, що передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном та Росією.

Експерти Інституту вивчення війни раніше неодноразово повідомляли раніше про розширення економічної, медійної, військової та політичної співпраці Москви і Тегерана з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Аналітики переконані, що Іран прагне отримати економічну і військову вигоду від розширення свого партнерства з Росією. Тегеран шукав гроші для своєї підірваної економіки в обмін на продаж зброї Кремлю і намагався придбати російські винищувачі Су-35. Іранські офіційні особи "тиснули" на Росію щодо постачання Су-35 під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Тегерані у серпні 2024 року.

"Придбання Су-35 могло б дозволити Ірану більш легко і незалежно проєктувати повітряну міць, враховуючи, що нинішній іранський авіапарк застарілий і погано обслуговується. Іранські лідери окремо шукали підтримки Росії в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм в рамках розширення військового співробітництва", - йдеться у звіті.