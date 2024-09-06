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Головна Світ США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ, - WSJ

США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ, - WSJ

Дар'я Куркіна
6 вересня, 2024 п'ятниця
21:41
Світ Іран

Іран надіслав Росії балістичні ракети малої дальності: Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана

Зміст

Про це повідомив The Wall Street Journal з посиланням на американських і європейських чиновників.

"Іран відправив Росії балістичні ракети малої дальності, що дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що Іран відправив балістичні ракети в той час, коли РФ посилила обстріли міст та інфраструктури України. Водночас США оголосили союзникам про такий крок Тегерана за останні кілька днів.

Кількість і типи надісланих Іраном ракет Росії джерела видання не уточнили.

  • Цього ж дня британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".
Теги:
Україна
Росія
ЄС
зброя
Європа
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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