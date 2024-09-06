США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ, - WSJ
Іран надіслав Росії балістичні ракети малої дальності: Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана
Про це повідомив The Wall Street Journal з посиланням на американських і європейських чиновників.
"Іран відправив Росії балістичні ракети малої дальності, що дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України", - йдеться в матеріалі.
Зазначено, що Іран відправив балістичні ракети в той час, коли РФ посилила обстріли міст та інфраструктури України. Водночас США оголосили союзникам про такий крок Тегерана за останні кілька днів.
Кількість і типи надісланих Іраном ракет Росії джерела видання не уточнили.
- Цього ж дня британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".
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