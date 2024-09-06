США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ, - WSJ

Про це повідомив The Wall Street Journal з посиланням на американських і європейських чиновників.

"Іран відправив Росії балістичні ракети малої дальності, що дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що Іран відправив балістичні ракети в той час, коли РФ посилила обстріли міст та інфраструктури України. Водночас США оголосили союзникам про такий крок Тегерана за останні кілька днів.

Кількість і типи надісланих Іраном ракет Росії джерела видання не уточнили.