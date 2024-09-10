США запровадили санкції проти Ірану й РФ через поставки балістичних ракет

Про це йдеться на сайті американського мінфіну.

Вашингтон запровадив санкції проти 10 фізичних осіб, 6 організацій та 5 суден РФ та Ірану, що допомагають забезпечувати Москву іранськими дронами й балістичними ракетами.

"Сьогодні Сполучені Штати та наші союзники вживають узгоджених заходів у відповідь на безрозсудне рішення Ірану розповсюдити балістичні ракети до Росії для використання в її агресивній війні проти України... Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і США разом з партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну", — заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Водночас Штати внесли до списку заблокованої власності 4 судна, які перевозили зброю з Ірану в Росію.

Також до цього переліку додали 5 суден, причетних до розповсюдження іранських систем озброєнь до Росії: "Борис Кустодієв", "Порт Оля-3", "Порт Оля-4", "Композитор Рахманінов" та перейменоване в липні 2022 року ETIM EMIN на SAPFIR.

Також США наклали санкції зокрема на:

Рухоллу Катебі, який виконував функції зв’язку між російським урядом та іранським міноборони щодо поставок балістичних ракет Fath-360 до РФ;

Ебрагіма Бахрамі, який представляє організацію Shahid Kharrazi Industries і причетний до навчання військових РФ в Ірані;

Алі Джафабараді - командувача космічного командування іранських ВПС, який відповідав за запуски ракет Тегерану.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим". 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35. 7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії. 8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України. 9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України. 9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.