Блінкен підтвердив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх проти України впродовж кількох тижнів

Про це він заявив під час пресконференції в Лондоні 10 вересня.

"Росія отримала партію балістичних ракет з Ірану і, ймовірно, використає їх протягом декількох тижнів в Україні проти українців", - заявив Блінкен.

За його словами, Вашингтон публічно і приватно попереджав Тегеран про те, що надання балістичних ракет "означатиме драматичну ескалацію".

"Такий розвиток подій і зростання співпраці між Росією та Іраном загрожує європейській безпеці і демонструє, що дестабілізуючий вплив Ірану поширюється далеко за межі Близького Сходу", - підкреслив він.

Крім того, як стверджує Блінкен, "десятки російських військових пройшли в Ірані підготовку з застосування балістичних ракет Fath-360".

Fath-360 є ракетами малої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані 120 км.

"Цей розвиток подій і зростаюча співпраця між Росією та Іраном загрожують європейській безпеці та демонструють, як дестабілізуючий вплив Ірану виходить далеко за межі Близького Сходу", - підсумував він.

Блінкен додав, що США найближчим часом оголосять про заходи проти Тегерана, зокрема щодо національного перевізника Iran Air.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ