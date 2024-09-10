Блінкен підтвердив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх проти України впродовж кількох тижнів
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України
Про це він заявив під час пресконференції в Лондоні 10 вересня.
"Росія отримала партію балістичних ракет з Ірану і, ймовірно, використає їх протягом декількох тижнів в Україні проти українців", - заявив Блінкен.
За його словами, Вашингтон публічно і приватно попереджав Тегеран про те, що надання балістичних ракет "означатиме драматичну ескалацію".
"Такий розвиток подій і зростання співпраці між Росією та Іраном загрожує європейській безпеці і демонструє, що дестабілізуючий вплив Ірану поширюється далеко за межі Близького Сходу", - підкреслив він.
Крім того, як стверджує Блінкен, "десятки російських військових пройшли в Ірані підготовку з застосування балістичних ракет Fath-360".
Fath-360 є ракетами малої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані 120 км.
"Цей розвиток подій і зростаюча співпраця між Росією та Іраном загрожують європейській безпеці та демонструють, як дестабілізуючий вплив Ірану виходить далеко за межі Близького Сходу", - підсумував він.
Блінкен додав, що США найближчим часом оголосять про заходи проти Тегерана, зокрема щодо національного перевізника Iran Air.
Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ
Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим".
6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.
У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.
7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.
8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.
9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.
9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ
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