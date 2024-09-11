Велика Британія викликала тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії
Сьогодні, 11 вересня, міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з передачею балістичних ракет Росії
Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Великої Британії.
Повідомляється, що тимчасовий повірений у справах посольства Ірану в Лондоні був викликаний до МЗС за дорученням міністра закордонних справ.
"Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет до Росії буде розглядатись як небезпечна ескалація і викличе значну реакцію", - йдеться в заяві МЗС.
У відомстві додали, що виклик слідує за вчорашньою заявою, в якій Велика Британія разом з міжнародними партнерами окреслила нові заходи проти Ірану та Росії, включаючи скасування двосторонньої угоди про повітряне сполучення з Іраном.
- Раніше цього тижня Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.
- Згодом постійний представник США при ООН Роберт Вудс на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що передача Іраном та КНДР зброї та технологій для Росії робить країни "співучасниками злочину та поміщає на неправильний бік історії".
- Супутникові знімки зафіксували вантажне судно Port Olya 3 під російським прапором, яке, як припускають, транспортувало балістичні ракети з Ірану
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