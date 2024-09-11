Велика Британія викликала тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Великої Британії.

Повідомляється, що тимчасовий повірений у справах посольства Ірану в Лондоні був викликаний до МЗС за дорученням міністра закордонних справ.

"Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет до Росії буде розглядатись як небезпечна ескалація і викличе значну реакцію", - йдеться в заяві МЗС.

У відомстві додали, що виклик слідує за вчорашньою заявою, в якій Велика Британія разом з міжнародними партнерами окреслила нові заходи проти Ірану та Росії, включаючи скасування двосторонньої угоди про повітряне сполучення з Іраном.