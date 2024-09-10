"Пряма загроза європейській безпеці": Франція, ФРН і Британія припинять авіасполучення з Іраном через постачання ракет до РФ

Про це пише The Guardian.

У матеріалі йдеться, що три держави засудили іранський експорт балістичних ракет Москві, запевнивши, що вони запровадять "негайні заходи", щоб припинити авіасполучення з Іраном.

Водночас Лондон, Париж і Берлін наголосили, що вони будуть прагнути до визначення значущих юридичних і фізичних осіб, а також працюватимуть над накладенням санкцій проти авіакомпанії Iran Air.

"Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і Росії, та є прямою загрозою європейській безпеці… Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку та передачу її балістичних ракет", - йдеться у заяві країн.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.