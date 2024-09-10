"Пряма загроза європейській безпеці": Франція, ФРН і Британія припинять авіасполучення з Іраном через постачання ракет до РФ
Франція, Велика Британія та Німеччина засудили постачання Іраном балістичних ракет до Росії та заявили, що ними будуть вжиті "негайні заходи" для скасування двосторонніх угод із Тегераном щодо авіасполучення
Про це пише The Guardian.
У матеріалі йдеться, що три держави засудили іранський експорт балістичних ракет Москві, запевнивши, що вони запровадять "негайні заходи", щоб припинити авіасполучення з Іраном.
Водночас Лондон, Париж і Берлін наголосили, що вони будуть прагнути до визначення значущих юридичних і фізичних осіб, а також працюватимуть над накладенням санкцій проти авіакомпанії Iran Air.
"Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і Росії, та є прямою загрозою європейській безпеці… Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку та передачу її балістичних ракет", - йдеться у заяві країн.
Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ
Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим".
6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.
У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.
7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.
8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.
9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.
9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.
10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.
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