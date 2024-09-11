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Головна Війна з Росією Іран міг передати РФ 220 балістичних ракет, - Sky News

Іран міг передати РФ 220 балістичних ракет, - Sky News

Катерина Ганжа
11 вересня, 2024 середа
18:19
Війна з Росією Корабель Port Olya 3

Супутникові знімки зафіксували вантажне судно Port Olya 3 під російським прапором, яке, як припускають, транспортувало балістичні ракети з Ірану

Зміст

Про це пише Sky News із посиланням на супутникові знімки та неназване українське джерело.

Так, за даними джерела видання, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії, аби потім використовувати їх у війні проти України.

Також джерело видання додало, що судно прибуло в російський порт 4 вересня.

Супутникові знімки, які проаналізувала команда Sky News Data & Forensics, показують судно того дня в порту "Оля" в районі Астрахані, на півдні Росії, біля Каспійського моря.

Як зазначають у Sky News, дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, 29 серпня.

За словами українського джерела, після прибуття до Росії балістичні ракети Fateh-360 завантажили у великий вантажний поїзд.

Зображення судна в порту супутник Maxar зробив 4 вересня. 

Фото: Maxar


Два дні по тому інший супутниковий знімок показує, що судно покинуло порт.

Автори додають, що з 29 серпня дані про місцеперебування судна не передавалися. Також зазначають, що кораблі регулярно вимикають трекінг, щоб приховати пересування.

"У Каспійському морі кораблі, які неможливо відстежити, стали більш поширеним явищем, оскільки Іран і Росія продовжують торгувати зброєю. Ця стратегія отримала назву "заходження в темні порти", - кажуть у виданні.

Як повідомляє Sky News, обмежені доступні дані відстеження показують, що Port Olya 3 регулярно курсує між Іраном і Росією. Втім поки що незрозуміло, куди відправили балістичні ракети після прибуття в російський порт.

Фото: Sky News


Українське джерело висловило припущення, що вони будуть відправлені на військовий полігон під назвою Ашулук для випробувань і подальшої підготовки, перш ніж їх використають на полі бою.
  • Раніше цього тижня Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.
  • Згодом постійний представник США при ООН Роберт Вудс на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що передача Іраном та КНДР зброї та технологій для Росії робить країни "співучасниками злочину та поміщає на неправильний бік історії".
Теги:
Новини
Світ
Росія
зброя
Іран
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