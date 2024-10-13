"Три з половиною, чотири місяці", - Трамп зробив прогноз, коли може розпочатися Третя світова війна
Під час мітингу в Каліфорнії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про ймовірність початку Третьої світової війни протягом найближчих трьох-чотирьох місяців
Про це повідомила радіокомпанія WCBM.
Колишній президент висловив стурбованість щодо внутрішньополітичної ситуації в країні, стверджуючи, що 86% американців вважають її напрямок неправильним.
"Хіба це вам ні про що не говорить? Це говорить вам ... що у нас проблема. Я дійсно хвилююся за наступні три місяці, справді хвилююся. Я хвилююся за наступні три з половиною - чотири місяці. Через це ми опинимося у світовій війні з тими людьми, які у нас є", - спрогнозував він.
Своє твердження Трамп пов'язав із війною в Україні та загальною, на його думку, неспроможністю чинної адміністрації.
Зокрема, Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс, звинувативши її у зростанні нелегальної імміграції та некомпетентності у реагуванні на урагани у Північній Кароліні та Флориді.
"Камала Гарріс втягнула вас у цю халепу, і тільки Трамп може витягнути вас з неї", - наголосив експрезидент.
- Раніше Трамп заявляв, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо він програє вибори 2024 року.
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