"Три з половиною, чотири місяці", - Трамп зробив прогноз, коли може розпочатися Третя світова війна

Про це повідомила радіокомпанія WCBM.

Колишній президент висловив стурбованість щодо внутрішньополітичної ситуації в країні, стверджуючи, що 86% американців вважають її напрямок неправильним.

"Хіба це вам ні про що не говорить? Це говорить вам ... що у нас проблема. Я дійсно хвилююся за наступні три місяці, справді хвилююся. Я хвилююся за наступні три з половиною - чотири місяці. Через це ми опинимося у світовій війні з тими людьми, які у нас є", - спрогнозував він.

Своє твердження Трамп пов'язав із війною в Україні та загальною, на його думку, неспроможністю чинної адміністрації.

Зокрема, Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс, звинувативши її у зростанні нелегальної імміграції та некомпетентності у реагуванні на урагани у Північній Кароліні та Флориді.

"Камала Гарріс втягнула вас у цю халепу, і тільки Трамп може витягнути вас з неї", - наголосив експрезидент.