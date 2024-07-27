Трамп: якщо мене не оберуть, почнеться Третя світова війна

Про це він сказав ввечері у п'ятницю, 26 липня 2024 року, під час зустрічі з прем’єрміністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у своїй курортній резиденції Мар-а-Лаго (Флорида, США), передає Fox News.

Нетаньягу вирушив до Флориди, щоб зустрітися з Трампом після розмов з чинним президентом Джо Байденом та ймовірною кандидаткою від Демократичної партії, віцепрезиденткою Камалою Гарріс, у Вашингтоні, округ Колумбія.

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У Мар-а-Лаго Трамп сказав журналістам, що Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу, і заявив, що війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости у ширший регіональний конфлікт, якщо Гарріс змінить Байдена. Тоді як він, Трамп, зможе швидко встановити мир у близькосхідному регіоні, запевнив кандидат від республіканців.

"Ми побачимо, як це піде. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде. І дуже швидко", - зазначив Трамп.

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"Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, Третьою світовою війною. Зараз ви є ближчими до Третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Ми ще ніколи не були настільки близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною", - заявив Трамп, звертаючись до Нетаньягу.