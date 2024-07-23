Камала Гарріс – найімовірніша конкурентка Трампа: що про неї відомо та які в неї шанси стати президенткою США

Хто така Камала Гарріс

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Камала Деві Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді штату Каліфорнія США у сім’ї емігрантів – науковиці та професора.

Її мати Ш'ямала Гопалан емігрувала до США з Індії, щоб мати змогу здобувати престижну освіту – вона навчалася у Каліфорнійському університеті Берклі. Американська науковиця працювала у сфері біомедицини та зробила поступ у дослідженні раку молочної залози.

Батько Камали – Дональд Гарріс – переїхав до Каліфорнії з Ямайки. Вивчав економіку в Берклі, а після того став професором в одному із провідних університетів США – Стенфорді.

Сім’я мешкала у Берклі, де батьки, навчалися в аспірантурі. Поміж тим Камала часто відвідувала свою родину в Індії. А вдома разом із сестрою співала у баптистському хорі.

Певний період свого життя майбутня віцепрезидентка провела у Монреалі в Канаді. Туди з мамою і сестрою вона переїхала після розлучення батьків.

Проте потім Камала Гарріс повернулася до Сполучених Штатів, щоб навчатися в Університеті Говарда у Вашингтоні. І закінчила його зі ступенем у галузі політології та економіки. Вона продовжила навчання на юридичному факультеті Каліфорнійського університету, який закінчила у 1989 році.

У юридичній спільноті Каліфорнії вона швидко здобула собі ім’я і вже 2003 року обійняла високу посаду – окружного прокурора Сан-Франциско. На цій посаді вона залишалася до 2011 року: активно боролася зі злочинністю, окрім того, вона заснувала програму "Знову на шляху", яка давала шанс повернутися до нормального суспільного життя тим, хто скоїв ненасильницькі правопорушення, і програма мала певний успіх, згодом взяти її за приклад навіть пропонували іншим штатам.

А вже у січні 2011 року Камала Гарріс стала першою жінкою-прокурором – генеральним прокурором у Каліфорнії.

Віцепрезидент Камала Гарріс

Фото: reuters

Можна вважати, що шлях Камали Гарріс до віцепрезидентства розпочався у 2016 році, коли на листопадових виборах вона набрала 62 % голосів, і таким чином була обрана до Сенату США. На той момент Камала стала другою темношкірою жінкою в історії США, яка отримала місце у верхній палаті Конгресу. У січні 2017 року політикиня склала присягу у Сенаті.

Восени 2019 року Гарріс оголосила про участь у президентській кампанії від Демократичної партії. Проте вже у грудні свою кандидатуру зняла. Основною причиною такого рішення вважається нестача фінансів. А навесні 2020 року політикиня висловила підтримку Джо Байдену, якого спершу критикувала. І в серпні серпня 2020 року Байден офіційно заявив, що він обрав її кандидаткою на віцепрезидента.

У січні 2021 року Камала Гарріс прийняла присягу на церемонії у Вашингтоні перед будівлею Капітолія та офіційно стала віцепрезиденткою США. Щобільше, вона стала не лише першою жінкою, яка обійняла цю посаду, а й першою темношкірою жінкою-віцепрезиденткою азійського походження.

Вступ Камали Гарріс у передвиборчі перегони у США 2024 року

Фото: Getty Images

Фактично на піку передвиборчої кампанії Джо Байден відмовився продовжувати перегони. 21 липня чинний президент США офіційно зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2024 року. Натомість він підтримав Камалу Гарріс як кандидатку в президенти.

"Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи, настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", – заявив Байден.

Після цього сама Камала Гарріс сказала, що має намір балотуватися та здобути перемогу в президентських виборах від Демократичної партії.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити та виграти цю номінацію. Упродовж останнього року я подорожувала країною, розмовляючи з американцями про чіткий вибір на цих важливих виборах. І це те, що я буду продовжувати робити в наступні дні й тижні. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об’єднати Демократичну партію і нашу націю, щоб перемогти Дональда Трампа", – підкреслила Гарріс.

Згодом стало також відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

"Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб підтримати кандидата, який має послужний список перемог на важких виборах і який є лідером у питаннях, які важливі для американців: свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, справедливість. реформи та відновлення економіки", – сказав президент Асоціації державних демократичних комітетів Кен Мартін, маючи на увазі чинну віцепрезидентку.

А згідно з опитуванням Associated Press, за Гарріс готові голосувати близько 2700 делегатів з’їзду. Для номінації в президенти потрібні 1976 голосів делегатів. Голосування відбудеться з 1 до 7 серпня. Тому вже до 7 серпня Демократична партія найімовірніше оголосить про номінацію віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою в президенти.

Чи зможе Камала Гарріс стати новою американською президенткою

Фото: reuters

Лише за першу добу після виходу президента США Джо Байдена з виборчої гонки передвиборча кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 81 млн доларів. У своїй заяві речник кампанії Гарріс Кевін Муньйос назвав це "історичним рівнем підтримки" віцепрезидента. А вже станом на 23 липня ця сума зросла до 100 мільйонів доларів – такі ж кошти на цей процес передбачалися й у Джо Байдена.

Тим часом Дональд Трамп незабаром після виходу Байдена заявив, що Гарріс, мовляв, буде перемогти легше, ніж нинішнього американського лідера. Натомість середнє значення останніх опитувань CNN показало наразі, що перегони не матимуть явного лідера і Камала Гарріс зовсім не відстає від лідера республіканців.

Як відзначає у коментарі Еспресо політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда, відмова Джо Байдена перетворила цю кампанію своєрідною роботою над помилками після кампанії 2016 року Гілларі Клінтон проти Дональда Трампа. На його думку, є кілька факторів, які можуть допомогти Камалі Гарріс на її шляху до президентства.

"Відмова Джо Байдена від участі у президентській кампанії перетворила президентські вибори 2004 року на роботу над помилками. Чому? Тому що у 2016 році була вже кампанія Гілларі Клінтон проти Дональда Трампа. Тоді західні медіа і в Україні багато політиків говорили про те, що Гілларі обов’язково переможе. Як же вона може не перемогти, коли це і перша Леді і колишній держсекретар, сенаторка від штату Нью-Йорка, дуже досвідчена людина. Тут є кілька факторів. По-перше, її походження. І тут очевидно, так би мовити, це буде консолідувати опонентів Трампа. Тобто всіх, кому не подобається манера поведінка Трампа, – пояснює Євген Магда. – По-друге, це жінка і Трамп зі своєю достатньо сексистської поведінкою, із сексистськими заявами, з тим скандалом відомим знову ж таки буде підштовхувати досить багатьох людей до того, щоб голосувати за Камалу Гарріс".

І третім фактором експерт називає той момент, що, очевидно, Камала Гарріс намагатиметься підхопити прапор Джо Байдена. Відповідно Байден також працюватиме на її перемогу, а разом із ним і члени його команди.

Окрім того, вважає Євген Магда, Гарріс у своїй кампанії робитиме ставку на внутрішню політику, а не на зовнішню.

"У неї, наскільки я пам'ятаю, була своя достатньо потужна позиція стосовно абортів. Тому, думаю, що ця тема буде просуватися безумовно, – зазначає політолог. – Не треба думати, що українське питання на американських президентських виборах буде просто топ-топ. Ні, про нього будуть говорити і про нього будуть згадувати".

Разом із тим така зміна кандидата також змушує Дональда Трампа думати над переорієнтуванням стратегії своєї кампанії. Адже він будував її на своєму протиставленні Байдену.

"Багато вже людей зазначають, що стратегія команди Трампа полягала в тому, щоб показувати немічність Байдена, показувати, що він просто неспроможний до якихось суттєвих кроків. А тепер їм буде протистояти енергійна і очевидно супермотивована жінка. Але дійсно, часу не дуже багато, 3 з половиною місяці. Проте, якщо у Камали Гарріс готувалися до цих виборів, я думаю, що вона точно дасть бій Трампу", – підкреслює Євген Магда.

Що Камала Гарріс говорить про Україну

Фото: Пресслужба президента України

Як пишуть експерти Politico, у випадку обрання президенткою США у більшості сфер Камала Гарріс, ймовірно, продовжить багато зовнішньополітичних цілей президента Джо Байдена. Серед іншого і запропонує рішучу підтримку військовим зусиллям України.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, як і Джо Байден, є послідовною прихильницею надання Україні допомоги у її захисті від агресії Росії. Зокрема, на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки у 2022 році вона висловлювала підтримку президенту України Володимиру Зеленському, коли Росія готувалася до вторгнення, і знову у 2023 році, коли Україна боролася на полі бою.

На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки Гарріс повторила обіцянку адміністрації Байдена підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". А під час Саміту миру у Швейцарії вона оголосила про надання Україні допомоги на суму 1,5 мільярда доларів та зазначила, що "ця війна залишається цілковитим провалом для Путіна".

Окрім того, у складний момент, коли тривалий час обговорювалося виділення пакета допомоги Україні на $61 млрд, на який чекали близько пів року, Камала Гарріс була однією із його прихильниць.