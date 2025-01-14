В Україні спростили перебронювання працівників через Дію
Кабмін на засіданні 14 січня дозволив підприємствам здійснювати перебронювання працівників через портал "Дія" без 72-годинного очікування
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих.
В уряді вважають, що вказані зміни вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового.
Також Кабмін дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних). Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.
"Спрощення процедури бронювання для медичних закладів є своєчасним рішенням, що враховує критичну роль цих закладів у підтримці життєдіяльності країни. Особливо важливим є скасування обмежень за обсягами бронювання для медичних працівників закладів охорони здоров’я", — прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Що відомо про бронювання від мобілізації
У червні 2024 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.
17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.
Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.
У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.
З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюється лише через Дію. Цьому рішенню уряду передував аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності.
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