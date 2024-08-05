Бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств
З липня, коли в Україні запрацював сервіс електронного бронювання через Дію, критично важливі підприємства забронювали вже майже 120 тис. працівників
Про це повідомила перша віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
"Бізнес уже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал "Дія" вже забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони", - сказала вона.
"Електронне бронювання автоматизувало цей процес, зробило його зручнішим для бізнесу і суттєво скоротило час очікування. Триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств", - додала чиновниця.
У Мінекономіки також нагадали алгоритм електронного бронювання.
1. Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників.
2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає в Дії списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно, а також сканує її дані в реєстрі Оберіг.
4. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.
5. У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.
Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість, резюмували у відомстві.
- 17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.
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