В Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію
Підприємства, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників через Дію
Про запуск послуги 17 липня повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запустили один із найочікуваніших сервісів у Дії — електронне бронювання. Від сьогодні керівники компаній, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати своїх співробітників за кілька кліків на порталі Дія", - написав він.
"Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, та надішле результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет. Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+", - додав Федоров.
Він нагадав, що раніше працедавець мусив зібрати папери, підписи й після подачі чекати на результат. Часом ця процедура займала кілька тижнів. Нова послуга в Дії має прискорити цей процес і зробити його прозорим, прибравши людський фактор.
"Під час бета-тестування перевірили, як працює сервіс, весь процес електронного бронювання триває до години", - наголосив Федоров.
Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.
Детальніше про те, як працює бронювання, — на відео.
- 11 липня Федоров анонсував появу послуги електронного бронювання в Дії.
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