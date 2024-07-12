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Бронювання та дозвіл на зброю: Мінцифра анонсувала 5 нових сервісів для Дії

12 липня, 2024 п'ятниця
11:04
Технології Додаток "Дія"

У застосунку "Дія" з'являться п'ять нових онлайн сервісів: шлюб онлайн, електронне бронювання, свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних, а також відображення дозволу на зброю та Дія.Підпис для юридичних осіб

Зміст

Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для LІGА.nеt.

Шлюб онлайн

За словами Федорова, це перший у світі сервіс, який дає змогу одружитися в застосунку Дія в кілька кліків. Бета-тестувальники послуги реєструють офіційний шлюб на відстані та оцінюють інновацію, зокрема, 5 пар уже одружилося. Скоро сервіс буде доступний для всіх українців, додав міністр.

Електронне бронювання 

Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони працюють над послугою електронного бронювання. Міністр зазначає, що цифровізація бронювання усуває людський фактор і пришвидшує процес від кількох тижнів до години. Він додав, що скоро послуга буде доступна на порталі Дія для першої категорії підприємств — критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Федоров запевняє, що завдяки цьому сервісу, в Дії будуть автоматично підтягуватися свідоцтва про народження дітей, а згодом і свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Вони знадобляться при прийнятті на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг, зауважує міністр.

Відображення дозволу на зброю

Мінцифри та міністерство внутрішніх справ працюють над тим, щоб у застосунку Дія відображалась інформація, дозвіл на зброю та була можливість у кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї, розповів Федоров.

Дія.Підпис для юридичних осіб

За словами міністра цифрової трансформації, Дія.Підпис для фізичних осіб — інструмент, який значно спрощує взаємодію з державою.

"Скоро він з’явиться і для юридичних осіб. Це значно прискорить роботу бізнесу, спростить процеси та зробить дії підприємців більш прозорими. Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а команда Мінцифри працює над розробкою функціоналу", - наголосив віцепрем'єр-міністр Федоров.

  • Нагадаємо, що у Дії вже запустили бета-тестування додавання свідоцтв про народження, одруження, розлучення та зміну імені.
Теги:
Суспільство
Економіка
Україна
Війна з Росією
Дія
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