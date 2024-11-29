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З 1 грудня бронювання від мобілізації здійснюватиметься лише через Дію, – Мінцифра

Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
19:52
Технології ЗСУ, мобілізація

Уряд завершив аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності. З 1 грудня забронювати працівників від мобілізації можна буде лише через Дію

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Цифровізація знищує можливість зловживань, тому від 1 грудня бронювання буде тільки онлайн — у Дії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що за результатами аудиту 95% підприємств зберегли свій статус критично важливих. Працівників тих підприємств, які порушили механізм бронювання й втратили статус критичних, розбронюють.

"Оформити бронювання можна буде і на нового співробітника — керівник самостійно підтверджує його зарплату", - уточнили у Мінцифрі.

Там наголосили, що параметри бронювання та критичності підприємств стануть чіткішими. Статус критичності підприємства мають підтвердити до 28 лютого 2025 року, а бронювати людей зможуть уже з 1 грудня.

"Критичні підприємства забезпечують функціонування країни, тож бронювання працівників повинно відбуватися прозоро та справедливо", – резюмували у відомстві.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

9 жовтня ЗМІ повідомили про нібито припинення процесу бронювання на час проведення аудиту, в ході якого Міноборони перевірить, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації. Однак перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що на час проведення аудиту критично важливих підприємств бронювання працівників зупинятися не буде.

16 жовтня бізнес поскаржився на труднощі з бронюванням співробітників і наголосив, що проблема набирає системного характеру. Підприємства просили уряд про стабільний, передбачуваний і прозорий механізм бронювання.

Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Дія
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