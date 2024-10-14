"Проблема набирає системного характеру": бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням співробітників

Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес-асоціації.

"Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", - зазначили в ЄБА.

Там додали, що для бізнесу дуже важлива прогнозованість кадрової політики.

"Покращення умов бронювання співробітників – це запит №1 від бізнесу на сьогодні, за результатами опитувань Асоціації. Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу. Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві", – пояснили в ЄБА.

За умов, коли економічне бронювання ще не запровадили, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування. Відтак підприємства просять уряд про стабільний, передбачуваний і прозорий механізм бронювання.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

9 жовтня ЗМІ повідомили про нібито припинення процесу бронювання на час проведення аудиту, в ході якого Міноборони перевірить, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації. Однак перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що на час проведення аудиту критично важливих підприємств бронювання працівників зупинятися не буде.