Уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК

Про це інформує Міністерство економіки.

Вказано, що йдеться про постанову №76. Наразі також спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

Зміни передбачають, зокрема:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядернопромислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва

для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони

Разом з тим, для критичних підприємств було збільшено термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців. Також вони отримали дозвіл бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

"Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики — забезпечувати людей теплом та електроенергією", - зазначив заступник міністерки економіки Ігор Фоменко.