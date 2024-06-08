Уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК
Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови щодо умов бронювання: відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників
Про це інформує Міністерство економіки.
Вказано, що йдеться про постанову №76. Наразі також спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.
Зміни передбачають, зокрема:
- бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів
- бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядернопромислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу
- бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва
- для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони
Разом з тим, для критичних підприємств було збільшено термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців. Також вони отримали дозвіл бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
"Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики — забезпечувати людей теплом та електроенергією", - зазначив заступник міністерки економіки Ігор Фоменко.
- Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні забронювали 90% працівників ДСНС та Нацполіції.
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