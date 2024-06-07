В Україні забронювали 90% працівників ДСНС та Нацполіції, - МВС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він розповів, що згідно з постановою Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС і Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за умови окремого рішення Міністерства оборони, що прийняте на підставі обґрунтованого звернення очільника МВС.

"Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", - заявив Клименко.

За словами глави українського МВС, 10% особового складу ДСНС можуть мобілізуватися до ЗСУ, Нацгвардії або Державної прикордонної служби. Водночас така ж сама кількість поліцейських має можливість приєднатись до бригади "Лють" чи до трьох додатково створених бойових бригад Нацполіції.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", - підкреслює Клименко.

Бронювання від призову

На початку квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити оновлену та "більш справедливу" постанову про бронювання працівників від мобілізації.

Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді розглядають дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації, одну з яких точно запровадять.

За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тис. грн, що покриватиме витрати на утримання одного бійця. При цьому друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

1 червня народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі написав, що уряд вирішив мобілізувати працівників ДСНС.

"Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їх мобілізація - це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?", - написав нардеп.