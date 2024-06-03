Петиція про бронювання рятувальників і пожежників за 4 дні зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

Про це йдеться на сайті уряду.

"Звертаємося до вас щодо причини зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На цей момент бронь із частини бійців знята", - йдеться у тексті петиції, яка була подана 31 травня.

Авторка петиції, Ангеліна Бень, наголосила, що ДСНС здійснює важливу місію в тилу, ризикуючи своїм життям, захищають українців від вогню та інших надзвичайних ситуацій.

"Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції", - додала авторка.

Петиція за чотири дні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути уряд і дати відповідь на неї.