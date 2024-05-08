Арахамія розповів про дві моделі економічного бронювання від мобілізації: одну з них точно запровадять

Про це на брифінгу в Раді сказав лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, передає "Українська правда".

За його словами, у парламенті тривають дискусії щодо моделей економічного бронювання з урахуванням принципу справедливості.

"З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх підіймати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - пояснив Арахамія.

За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тис. грн, що покриватиме витрати на утримання одного бійця.

При цьому друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальна зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тис. грн, тобто 20 тис. грн за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", – пояснив нардеп.

Він наголосив, що одну з цих моделей бронювання точно запровадять.