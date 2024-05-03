В Україні змінили правила бронювання чиновників від мобілізації
В Україні змінили правила бронювання чиновників. Зокрема чоловіки призовного віку, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізовані
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
"Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А - це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування", - заявив він.
При цьому категорії Б та В – це ті, кого бронюватимуть лише на 50%.
"Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В - це вже виконавці", - пояснив речник Міноборони.
Також відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.
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