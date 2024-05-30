Петиція щодо впровадження механізму протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ набрала необхідні голоси

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Петиція №22/220188-еп "Вимога впровадити вже розроблений механізм протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ та припинити безкарність тих, хто чинить насильство в армії", яку зареєстрували 8 березня, вже має понад 25 тис. підписів.

Ініціатори звертаються до президента України Володимира Зеленського з закликом сприяти протидії сексуальним домаганням та гендерному насильству у військовій сфері, оскільки станом на жовтень 2023 року в українській армії налічувалось понад 62 тис. жінок - це один з найбільших відсотків залучення. Втім, вказано, що нерозв'язаними залишаються проблеми, пов’язані із сексуальними домаганнями у війську.

Вказано, що під час дослідження "Невидимий батальйон 3.0. Сексуальні домагання у військовій сфері в Україні" було зафіксовано "десятки випадків сексуальних домагань, які не були попереджені та покарані через брак дієвих механізмів протидії".

"Також дослідження показало, що сексуальні домагання можуть стати підставою для звільнення постраждалої із лав ЗСУ - тобто сприяють втраті кваліфікованих кадрів. Варто зауважити, що наявні механізми протидії та розслідувань випадків сексуальних домагань, насильства за ознакою статі не є ефективними, адже не адаптовані під низку особливостей таких ситуацій", - йдеться у петиції.

Низка українських громадських організацій розробила детальний алгоритм ідентифікації випадків сексуального домагання, порядок реагування, розслідування та службової перевірки, який передбачає створення інституційних механізмів для належного реагування та надання допомоги. Згодом рекомендації бути представлені на форумі "Армія, побудована на довірі", який проходив в жовтні 2021 року. Але алгоритм не був запроваджений.

"Просимо Верховного Головнокомандувача сприяти якнайшвидшому впровадженню механізму реагування на повідомлення про сексуальні домагання, насильство за ознакою статі в ЗСУ", - наголошують ініціатори.