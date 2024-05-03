Азов заявив, що сайт ОП вдруге відхилив їхню петицію про сприяння розблокуванню допомоги США для підрозділу

Про це повідомляє пресслужба "Азову".

"Азов" обороняв Маріуполь у 2022 році із обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. У пресслужбі підрозділу кажуть, що це стало наслідком поправок в законах США, які діють з 2017 року, та блокують "надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону "Азов".

"Попри те, що "Азов" неодноразово демонстрував свій професіоналізм та ефективність, поширення російської пропаганди продовжує сприяти обмеженню доступу до сучасної західної зброї 12-й бригаді "Азов"", - йдеться у повідомленні.

У підрозділі заявили, що публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання "Азову" американської зброї було вилучено з законів США про консолідовані асигнування, було відхилено. Зокрема сайт офіційного інтернет-представництва президента України двічі відхилив петицію.

""Азов" довів кров'ю свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії. Бійці 12-ої бригади "Азов" щодня захищають цивілізований світ і потребують підтримки для отримання сучасного західного озброєння" - наголосили військові.

Довідково. Полк "Азов", який очолював оборону Маріуполя, було виключено з отримувачів останнього пакету військової допомоги США через звинувачення у зв'язках із неонацизмом. Їх також не допускають до навчання з силами НАТО в Європі.

"Азов" відкидає звинувачення в неонацизмі, вказуючи, що до складу добровольчої бригади тепер входять бійці різних етнічних і релігійних груп, зокрема солдати-євреї. Військові також вважають, що такі звинувачення можуть бути сформовані під впливом російської пропаганди.