Називав бійців "Азову" нацистами: на Черкащині оголосили підозру священнику УПЦ МП

Про це інформує СБУ.

Вказано, що митрофорний протоієрей Черкаської єпархії УПЦ (МП) на своїй фейсбук-сторінці виправдовував збройну агресію РФ, героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.

"Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" ‒ "нацистами". Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у домі священника знайшли заборонену символіку та телефон, з якого він поширював пости. Експертиза підтвердила його злочинні дії, тож клірику оголосили підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.