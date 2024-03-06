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Називав бійців "Азову" нацистами: на Черкащині оголосили підозру священнику УПЦ МП

6 березня, 2024 середа
12:49
Кримінал

Служба безпеки України повідомила про підозру священнику Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував російську агресію та називав бійців "Азову" нацистами

Про це інформує СБУ. 

Вказано, що митрофорний протоієрей Черкаської єпархії УПЦ (МП) на своїй фейсбук-сторінці виправдовував збройну агресію РФ, героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.

"Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" ‒ "нацистами". Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів", - йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків у домі священника знайшли заборонену символіку та телефон, з якого він поширював пости. Експертиза підтвердила його злочинні дії, тож клірику оголосили підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - додали в СБУ. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви. Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.
Теги:
Суспільство
Україна
УПЦ МП
військові
російська армія
Черкащина
Війна з Росією
окупанти
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