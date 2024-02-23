Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі
Служба безпеки повідомила про четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), який продовжує розпалювання міжрелігійної ворожнечі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви. Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.
Зазначається, що клірик також записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У лютому 2023 року Служба безпеки України оголосила про підозру главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату за розпалювання ворожнечі та поширювання пропаганди серед вірян.
- Вже у жовтні 2023 року він отримав ще одну підозру за розпалювання релігійної ворожнечі під час домашнього арешту.
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