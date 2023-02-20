Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ МП у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі", - пише пресслужба.

Повідомляється, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян, а також в офіційних коментарях закликав порушують рівноправність регіональної належності та переконань, зокрема поширював пропаганду.

"Встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких "patriarchia.ru" та "pravmir.ru", - роз'яснюють в СБУ.

В публікаціях представники ворога нав'язували російські ідеї та популяризували московський режим, сприяючи загостренню внутрішньої ситуації в регіоні.

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Під час обшуків вдома у митрополита та в єпархії виявили техніку, телефони, мережеве сховище даних, зовнішній накопичувач і друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.





Нині керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійної належності та переконань.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних.