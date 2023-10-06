Розпалював релігійну ворожнечу: СБУ повідомила нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП)

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що під час домашнього арешту на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.

На початку цього року митрополиту повідомили про підозру за фактами заперечення збройної агресії рф та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у виді домашнього арешту і розпочав розгляд матеріалів провадження по суті.

Проте, це не зупинило митрополита й у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні.

Правоохоронці встановили, що у відеозверненнях підозрюваний зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати правоохоронців, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області.

Після запису пропагандистських відео підозрюваний поширював деструктивний контент на YouTube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП). Тим самим митрополит діяв на користь РФ і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Під час обшуків за місцем проживання клірика виявлено:

провокативне відео;

комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для запису і поширення ворожого контенту.

На підставі нових доказів митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.