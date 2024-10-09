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Головна Економіка Бронювання працівників від мобілізації тимчасово зупинили, – ЗМІ

Бронювання працівників від мобілізації тимчасово зупинили, – ЗМІ

Юлія Юліна
9 жовтня, 2024 середа
19:32
Економіка ЗСУ, мобілізація

Міноборони України хоче перевірити, кого та на яких підставах  забронювали від мобілізації. Поки триватиме аудит, процедуру бронювання не здійснюватимуть

Зміст

Про це повідомили джерела The Page, РБК-Україна та "Економічної правди".

Так, The Page опублікувало витяг із протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. В ньому йдеться про те, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації, на засіданні Кабміну цю ідею підтримали.

"Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - сказано в тексті документа.

Водночас джерело РБК-Україна в уряді підтвердило, що рішення ініціювало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації.

Своєю чергою джерело ЕП зазначило, що відповідну перевірку здійснять, адже президент Володимир Зеленський вважає, що заброньованих від мобілізації працівників занадто багато.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 млн", - пояснив співрозмовник ЕП причину ухвалення відповідного рішення.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Теги:
Новини
Володимир Зеленський
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
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