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Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори можуть забронювати 100% працівників: у Мінцифри оприлюднили умови

Дар'я Куркіна
16 серпня, 2024 п'ятниця
18:32
Суспільство Мобілізація

Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації. Серед умов: наявність статусу критично важливого підприємства

Зміст

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Щоб українці й надалі мали зв’язок та інтернет, підприємствам потрібні люди, а значить — бронювання працівників. Для покращення умов бронювання працівників електронних комунікацій Мінцифра запропонувала зміни до постанови № 76. Уряд їх ухвалив", - йдеться в матеріалі.

Аби забронювати працівників від мобілізації, компанії мобільних операторів повинні мати прибуток у понад 200 млн грн на місяць, а дохід інтернет-провайдерів має перевищувати 20 млн грн. Також вони мають виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) щодо забезпечення інтернет-доступу під час знеструмлень і мати статус критичного підприємства.

Наголошується: працівники, яких хочуть забронювати, повинні працювати в штаті компанії на повну зайнятість не менш ніж 3 місяці.

Водночас забронювати 50% від усіх робітників можуть компанії інтернет-провайдерів із доходом менше ніж 20 млн грн, але їм слід мати статус критичності.

"Це можливо, якщо провайдер сформував аварійно-відновлювальні бригади для обслуговування мереж та абонентів, має технологічний транспорт, обладнання й матеріали, необхідні для підтримання роботи мереж під час знеструмлень, відновлення мереж під час їх руйнування та надає послуги на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та в Києві", - пояснили у Мінцифри.

  • Від 17 липня підприємства, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників через Дію.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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