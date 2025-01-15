Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області РФ, поруч є військовий полігон

Про це повідомляє влада регіону та росЗМІ.

За словами влади, у селищі Нова Ляда силами російської ППО та засобами РЕБ нібито було знищено БПЛА. У районі вулиці Ювілейна виявлено залишки дрона, який зачепився за гілки дерева та вибухнув, йдеться у повідомленні. У владі Тамбовської області зазначили, що в одному із будинків є незначні руйнування, утім постраждалих немає.

Водночас телеграм-канал "Астра" поінформував з посиланням на місцевих жителів, що дрон влучив у спиртзавод, поруч з яким знаходиться військовий полігон.

Мешканці заявили, що внаслідок атаки спалахнув місцевий спиртзавод. У селищі Нова Ляда також знаходиться однойменний військовий полігон, звернули увагу в ASTRA.