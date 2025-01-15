Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області РФ, поруч є військовий полігон
Ввечері 14 січня у Тамбовській області РФ заявили про атаку БПЛА. У селищі Нова Ляда дрон влучив у спиртзавод, поруч з яким знаходиться військовий полігон
Про це повідомляє влада регіону та росЗМІ.
За словами влади, у селищі Нова Ляда силами російської ППО та засобами РЕБ нібито було знищено БПЛА. У районі вулиці Ювілейна виявлено залишки дрона, який зачепився за гілки дерева та вибухнув, йдеться у повідомленні. У владі Тамбовської області зазначили, що в одному із будинків є незначні руйнування, утім постраждалих немає.
Водночас телеграм-канал "Астра" поінформував з посиланням на місцевих жителів, що дрон влучив у спиртзавод, поруч з яким знаходиться військовий полігон.
Мешканці заявили, що внаслідок атаки спалахнув місцевий спиртзавод. У селищі Нова Ляда також знаходиться однойменний військовий полігон, звернули увагу в ASTRA.
- Уночі вівторка, 14 січня, Сили оборони здійснили наймасовіший удар по ворожих військових об’єктах на відстані до 1100 км углиб РФ: уражено цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.
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