Експромоутер Фʼюрі назвав імʼя наступного суперника Усика
Британський промоутер Френк Воррен, який презентував інтереси Тайсона Фʼюрі, заявив, що вже знає, хто стане наступним суперником Олександра Усика
Про це повідомляє Daily Mail.
"Олександр сказав мені на вихідних, що він буде битися з переможцем бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі", - зізнався Воррен.
Бій Паркера та Дюбуа пройде вже у наступному місяці - 22 лютого.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Після бою чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Даніель Дюбуа кинув виклик Усику.
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