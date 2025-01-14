Експромоутер Фʼюрі назвав імʼя наступного суперника Усика

Про це повідомляє Daily Mail.

"Олександр сказав мені на вихідних, що він буде битися з переможцем бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі", - зізнався Воррен.

Бій Паркера та Дюбуа пройде вже у наступному місяці - 22 лютого.