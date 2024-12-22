Чемпіон світу у надважкій вазі Дюбуа викликав Усика на реванш: українець погодився

Про це повідомляє Тribuna.

Дюбуа вийшов з вимогою провести реванш. Усик своєю чергою звернувся до Туркі Аль аш-Шейха і попросив зробити цей бій.

"Я хочу помститися за минуле пограбування. Давайте зробимо це. Вперед. Вперед. Де Френк? Влаштуй це", - сказав Дюбуа.

На що Усик відповів: "Без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую".

У серпні 2023 року Олександр нокаутував Дюбуа у 9-му раунді.