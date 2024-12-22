Чемпіон світу у надважкій вазі Дюбуа викликав Усика на реванш: українець погодився
Чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа вийшов у ринг до абсолютного чемпіона світу Олександра Усика після його другої перемоги над Тайсоном Ф’юрі попросив про реванш
Про це повідомляє Тribuna.
Дюбуа вийшов з вимогою провести реванш. Усик своєю чергою звернувся до Туркі Аль аш-Шейха і попросив зробити цей бій.
"Я хочу помститися за минуле пограбування. Давайте зробимо це. Вперед. Вперед. Де Френк? Влаштуй це", - сказав Дюбуа.
На що Усик відповів: "Без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую".
У серпні 2023 року Олександр нокаутував Дюбуа у 9-му раунді.
- У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
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