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"Люди ділилися наболілим": заступник генсека ООН приїхав на Куп'янщину

Ксенія Золотова
15 січня, 2025 середа
00:44
Війна з Росією

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер здійснив поїздку до прифронтової Кіндрашівської громади в Куп'янському районі на Харківщині

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Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Із заступником генерального секретаря ООН, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером зустріли соціальний автобус з прифронтових сіл Кіндрашівської громади Куп'янського району Харківської області. Вже понад рік соціальний автобус, запущений "Проліскою" за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України допомагає людям з населених пунктів, що знаходяться на самісінькій лінії фронту, потрапляти до адміністративного центру для вирішення своїх нагальних питань соціального та адміністративного характеру", - розповів він.

Спілкуючись із пасажирами соціального автобуса, Флетчер переконався у критичній важливості соціальних рейсів до прифронтових сіл, які зазнають постійних обстрілів.

"Люди ділилися наболілим: "Ми щодня живемо під обстрілами". В їхніх селах немає магазинів, банкоматів, аптек, лікарень. Мобільний зв'язок працює з великими перебоями. Одна літня жінка не могла втримати сліз, розповідаючи, як в неї на очах згорів її будинок. Ще декілька людей розповіли, що живуть в напівзруйнованих оселях. Люди скаржилися, що через погіршення безпекової ситуації, навіть хліб більше не привозять. Соціальний транспорт – єдина рятівна можливість зняти пенсії, купити потрібні продукти, відвідати аптеку та лікарню", - розповів Каплін.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення транспортне сполучення в селах Кіндрашівської громади було припинене через небезпеку, а дорожнє покриття в населених пунктах зазнало руйнувань.

  • За підрахунками ООН, в Україні унаслідок російської агресії у період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року загинули понад 12 340 цивільних.
     
Теги:
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Світ
Україна
ООН
Харківщина
Світ про Україну
Куп'янськ
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