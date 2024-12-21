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Війна з Росією: хроніка
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В Україні з лютого 2022 року загинуло понад 12,3 тис. цивільних через агресію РФ, - ООН

Ольга Бабишена
21 грудня, 2024 субота
04:58
Війна з Росією

За підрахунками ООН, в Україні унаслідок російської агресії у період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року загинули понад 12 340 цивільних

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Про це повідомила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, передає Укрінформ. 

"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", - сказала Накаміцу. 

За її словами, з 1 січня до 30 листопада цього року лише від авіабомб загинула 341 людина, 1803 цивільних отримали поранення. Цей показник втричі та вшестеро, відповідно, перевищує тогорічний. 

Крім того, впродовж листопада близько 42% втрат в Україні були наслідком застосування Росією зброї далекої дії. 

  • За даними ООН, внаслідок війни Росії проти України у серпні загинули щонайменше 184 цивільних жителів та 856 поранені. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
ООН
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