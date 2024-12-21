В Україні з лютого 2022 року загинуло понад 12,3 тис. цивільних через агресію РФ, - ООН
За підрахунками ООН, в Україні унаслідок російської агресії у період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року загинули понад 12 340 цивільних
Про це повідомила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, передає Укрінформ.
"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", - сказала Накаміцу.
За її словами, з 1 січня до 30 листопада цього року лише від авіабомб загинула 341 людина, 1803 цивільних отримали поранення. Цей показник втричі та вшестеро, відповідно, перевищує тогорічний.
Крім того, впродовж листопада близько 42% втрат в Україні були наслідком застосування Росією зброї далекої дії.
- За даними ООН, внаслідок війни Росії проти України у серпні загинули щонайменше 184 цивільних жителів та 856 поранені.
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