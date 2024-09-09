Серпень став другим місяцем за кількістю цивільних жертв війни у 2024 році, - ООН
За даними ООН, внаслідок війни Росії проти України у серпні загинули щонайменше 184 цивільних жителів та 856 поранені
Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
“Щонайменше 184 цивільних були вбиті та 856 поранені в Україні у серпні, що робить цей місяць другим за кількістю цивільних жертв у 2024 році після липня”, - підрахували в ООН.
Там зазначили, що зростання кількості загиблих серед цивільних частково повʼязане з "інцидентами з масовими жертвами, в тому числі у Костянтинівці й Харкові, а також щоденними обстрілами поблизу лінії фронту, особливо на Донеччині".
"Абсолютна більшість цивільних жертв (91%) та пошкодження закладів охорони здоровʼя й освіти (95%) у серпні зафіксовано на контрольованих урядові територіях”, - уточнюється у звіті.
За підрахунками ООН, у серпні було зруйновано 13 освітніх закладів та 38 пошкоджено. Окрім цього знищено дві медичні установи, ще 28 - пошкоджено.
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