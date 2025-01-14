Електронні скерування на ВЛК з'являться в "Резерв+" уже в січні, - Умєров

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Міноборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи у ЗСУ. Першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних скерувань на проходження ВЛК для військовозобов’язаних. Наша мета – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного", - йдеться у повідомленні.

За словами Рустема Умєрова, Міноборони продовжує працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців.

"Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам. Переконаний, що ці зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною", - додав міністр оборони.

Електронні направлення на ВЛК зʼявляться у застосунку "Резерв+" уже в січні цього року.