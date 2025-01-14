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Головна Кримінал Суд в Україні виніс остаточний вирок колаборанту Балицькому – 15 років тюрми з конфіскацією майна

Суд в Україні виніс остаточний вирок колаборанту Балицькому – 15 років тюрми з конфіскацією майна

Юлія Юліна
14 січня, 2025 вiвторок
19:35
Кримінал Гауляйтер Євген Балицький

Суд призначив гауляйтеру Запорізької області Євгенові Балицькому остаточне покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави

Зміст

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Також Балицького позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, пов'язаних із наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 15 років.

"Прокурори у суді довели, що засуджений після вторгнення збройних сил РФ в Україну погодився на співпрацю з окупантами. Він добровільно обійняв посаду "голови Запорізької військово-цивільної адміністрації" на тимчасово окупованій ворогом території Запорізької області, яку очолює на цей час", - ідеться у повідомленні ОГП.

Там додали, що Балицький активно співпрацював із російськими військовими, організовував ідеологічну пропаганду серед населення ТОТ, поширював меседжі на користь держави-агресора.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
окуповані території
Запорізька область
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