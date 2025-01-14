Суд в Україні виніс остаточний вирок колаборанту Балицькому – 15 років тюрми з конфіскацією майна

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Також Балицького позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, пов'язаних із наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 15 років.

"Прокурори у суді довели, що засуджений після вторгнення збройних сил РФ в Україну погодився на співпрацю з окупантами. Він добровільно обійняв посаду "голови Запорізької військово-цивільної адміністрації" на тимчасово окупованій ворогом території Запорізької області, яку очолює на цей час", - ідеться у повідомленні ОГП.

Там додали, що Балицький активно співпрацював із російськими військовими, організовував ідеологічну пропаганду серед населення ТОТ, поширював меседжі на користь держави-агресора.