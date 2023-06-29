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Оновлено

Гауляйтера Запоріжжя Балицького заочно засудили до 15 років тюрми

29 червня, 2023 четвер
16:38
Кримінал Гауляйтер Євген Балицький

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми за двома статтями КК

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з матеріалами СБУ, Балицький одним із перших підтримав окупантів, за що отримав "посаду".

"Після призначення на "посаду" Балицький одразу приступив до виконання вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до Росії", - розповіли в спецслужбі.

Саме він стояв за незаконним створенням так званих виборчкомів і фальсифікацією результатів "голосування" на користь РФ.

"Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням "визнати" регіон як новий суб’єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході у кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу Росії", - нагадали в СБУ.

Балицького засудили за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Суд дав йому 15 років із конфіскацією майна, але оскільки пособник окупантів наразі перебуває на непідконтрольній території, його засудили заочно.

  • 5 жовтня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.
Новини
Україна
СБУ
Війна з Росією
Запорізька область
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