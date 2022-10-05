Про це йдеться на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Йдеться про ратифікацію "договорів" про приєднання та федеральні конституційні закони про "прийняття як суб'єктів РФ" так званих ДНР та ЛНР, а також тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Також він призначив:

Дениса Пушиліна - "виконувачем обовʼязків голови ДНР"

Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР"

Володимира Сальдо - "виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області"

Євгена Балицького - "виконувачем обовʼязків губернатора Запорізької області"

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.

Згодом російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької та Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини й Запорізької області "незалежними територіями", а потім і "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У повідомленні йшлося, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську". А Путін вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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