Путін підписав "закони" про анексію захоплених територій України
5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської
Про це йдеться на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
Йдеться про ратифікацію "договорів" про приєднання та федеральні конституційні закони про "прийняття як суб'єктів РФ" так званих ДНР та ЛНР, а також тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.
Також він призначив:
- Дениса Пушиліна - "виконувачем обовʼязків голови ДНР"
- Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР"
- Володимира Сальдо - "виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області"
- Євгена Балицького - "виконувачем обовʼязків губернатора Запорізької області"
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
- Згодом російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької та Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини й Запорізької області "незалежними територіями", а потім і "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.
- 2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У повідомленні йшлося, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську". А Путін вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
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