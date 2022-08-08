На Запоріжжі гауляйтер окупантів Балицький розпорядився підготувати псевдореферендум про приєднання до РФ

Про це повідомляють пропагандистські російські інформагентства.

На форумі "Ми разом із Росією" Євген Балицький оголосив, що підписав розпорядження про підготовку до референдуму. На опублікованому відео видно цілий зал колаборантів, які плескають у долоні на знак згоди.

Місцеве видання Ріа Мелітополь зазначає, що дійство відбулося у Палаці культури імені Т. Г. Шевченка в місті Мелітополь, де розміщено військово-громадянську адміністрацію окупантів.

"Сьогодні у ньому проходить форум громадського руху Росії. Колаборанти послужливо завісили стіни концертної зали банерами із слоганами. Колаборантів і зрадників звозили із усієї окупованої частини Запорізької області. … У своєму вузькому колі зрадники вже вирішили за народ, що "Запорізька земля назавжди йде з України" (цитата). Зрадник Є. Балицький, світячись від щастя, заявив, що він готовий одразу після форуму підписати новий указ", - пишуть у виданні Ріа Мелітополь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною

Тиждень тому для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів"

На території Херсонської області відкривається все більше установ, у яких всім охочим обіцяють 10 тис. рублів за участь у псевдореферендумі

На Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали

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