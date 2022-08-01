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У тимчасово окупований Мелітополь завезли "масовку" для акцій підтримки псевдореферендуму

1 серпня, 2022 понедiлок
14:54
війна з Росією Окупований Мелітополь

Для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів"

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати "масовку" на так званих спонтанних акціях на підтримку проведення референдуму. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градуса незадоволення війною. Це також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ", йдеться в повідомленні.

"Активісти" з РФ і тимчасово окупованого Криму вже прибули у Мелітополь та розмістили штаб у захопленому приміщенні магазину "Фокстрот". 

Також у Бердянську працює рекрутинговий центр для охочих співпрацювати з окупаційною владою, утім таких не багато, навіть попри фінансові стимули.

"Продовжується завезення так званих гуманітарних вантажів з території РФ. Умовами отримання гуманітарки або її грошової компенсації є участь в "акціях підтримки" окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Керувати питаннями розподілу "гуманітарки" та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими поглядами і представники партії "Єдина Росія", - додали в ГУР.

Рашисти створили громадський рух "Мы вместе с Россией", який організовуватиме проплачені "акції на підтримку референдуму".

  • На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.
  • Херсонці чекають на звільнення регіону й чинять активний спротив псевдореферендуму, у той час, як рашисти визначили організацію, яка проводитиме "голосування".

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Запоріжжя
Крим
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Мелітополь
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