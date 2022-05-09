Росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області
Окупанти незаконно призначили колишнього народного депутата Верховної Ради Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області
Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".
Повідомляється, що Балицький називає себе "начальником військово-цивільної адміністрації" Запорізької області. До псевдопризначення Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.
Балицький у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до "Партії регіонів", за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної Ради. У 2014 році обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції "Опозиційного блоку"
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