Росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

Повідомляється, що Балицький називає себе "начальником військово-цивільної адміністрації" Запорізької області. До псевдопризначення Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.

Балицький у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до "Партії регіонів", за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної Ради. У 2014 році обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції "Опозиційного блоку"