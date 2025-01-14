Верховна Рада підтримала законопроєкт про допуск медіа на засідання комітетів
Верховна Рада у вівторок, 14 січня, підтримала законопроєкт, який передбачає допуск журналістів до засідань парламентських комітетів
Про це повідомили народний депутат України Ярослав Железняк та Центр протидії корупції.
За відповідне рішення проголосували 286 депутатів.
Законопроєкт №11321, серед іншого, передбачає, що за добу до засідання викладатимуть порядки денні та проєкти рішень комітетів. Також доступними будуть трансляції засідань.
Крім того, протягом доби викладатимуть відеозапис засідання комітету Верховної Ради, а також стенограму та протокол.
- У листопаді 2024 року рух "Чесно" спільно з низкою медіа та громадських організацій закликали запровадити прозорі критерії акредитації та забезпечити рівні умови доступу до Верховної Ради всім медіа.
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