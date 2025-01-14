Верховна Рада підтримала законопроєкт про допуск медіа на засідання комітетів

Про це повідомили народний депутат України Ярослав Железняк та Центр протидії корупції.

За відповідне рішення проголосували 286 депутатів.

Законопроєкт №11321, серед іншого, передбачає, що за добу до засідання викладатимуть порядки денні та проєкти рішень комітетів. Також доступними будуть трансляції засідань.

Крім того, протягом доби викладатимуть відеозапис засідання комітету Верховної Ради, а також стенограму та протокол.