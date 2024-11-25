Відкрита Рада: ЗМІ та профільні громадські організації закликають розширити доступ журналістів до парламенту й комітетів

Про це йдеться в заяві руху, яку поширив Детектор медіа.

Попри те що у 2024 році частині журналістів відновили частковий доступ до парламенту, питання їх допуску на засідання Верховної Ради досі залишається вкрай актуальним. Журналісти працюють лише у пресцентрі, водночас обмежені в доступі в кулуари Ради та в ложі преси. Рух "Чесно" наголошує на необхідності пошуку балансу для збереження демократичних здобутків України та з урахуванням безпекових ризиків.

"Відсутність журналістів у стінах Верховної Ради та онлайн-трансляцій засідань не лише погіршує доступ до інформації, а й впливає на ефективність роботи парламентарів. Раніше журналісти відігравали одну із ключових ролей у підвищенні прозорості ухвалення рішень і запобіганні корупційним ризикам. Обмеження доступу журналістів до парламенту та до народних депутатів значно послабило зв'язок між парламентом і громадськістю, що створює ризики зниження довіри до демократичних інститутів", – ідеться в заяві.

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Згідно з дослідженням "Чесно", понад 50% опитаних громадян України вважають, що відкритість парламенту залежить від присутності журналістів у кулуарах або ложах для преси. Проте журналісти стикаються з обмеженнями, які ускладнюють їхню роботу та знижують довіру суспільства до парламенту. Що, своєю чергою, негативно впливає на якість і оперативність інформаційного висвітлення".

Рух "Чесно"рекомендує:

розширити доступ журналістів до засідань парламенту і комітетів;

удосконалити процедури акредитації з прозорими критеріями;

забезпечити рівні умови доступу для всіх медіа, включно з регіональними та незалежними виданнями.

Розроблені рекомендації надішлють депутатам, які працюють у профільних комітетах, та керівництву парламенту.

Такі вимоги підтримали низка українських медіа та громадських організацій. Усі зацікавлені можуть долучитися до підтримки цієї ініціативи.