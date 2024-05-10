Є низка "але": рух ЧЕСНО про повернення журналістів у Верховну Раду

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Представники руху ЧЕСНО раніше, ще у доковідні часи, постійно ходили до Верховної Ради, коли можна було працювати й на балконі зали засідання, і у кулуарах. А коли почався карантин, то на третьому поверсі обладнали пресцентр. Зараз вирішили повернення журналістів зробити у подібному форматі. Ми вітаємо, що хоча б у такому форматі журналісти повернулися до парламенту за останні більш як два роки. Але є низка "але" через те, що журналісти не мають можливості працювати на балконі, слідкувати за тим, як відбуваються голосування та виступи, а лише можуть перебувати в окремій кімнаті на третьому поверсі та дивитися з екрана те, що відбувається у залі парламенту", - розказав парламентський аналітик руху ЧЕСНО.

За його словами, журналісти можуть зустрічатися лише з тими народними депутатами, які самі вирішили піднятися на третій поверх і провести, наприклад, брифінг або дати той чи інший коментар. Але більшість народних обранців просто не підіймається на третій поверх, відповідно, доступу у журналістів до них немає.

"Це не зовсім те повернення журналістів у Раду, на яке всі очікували. Я сподіваюся, все-таки з часом і керівництво парламенту, і апарат Верховної Ради будуть розширювати роботу журналістів в Раді. Якщо парламентські журналісти не будуть мовчати, а заявлятимуть про ті права та проблеми, які є у них в роботі у парламенті, то ситуація має змінитися на краще", - зауважив Олександр Саліженко.