Є низка "але": рух ЧЕСНО про повернення журналістів у Верховну Раду
Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху ЧЕСНО, зазначив, що журналісти можуть спостерігати за голосуваннями та виступами народних обранців у ВР лише з екрана телевізора в окремій кімнаті на третьому поверсі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Представники руху ЧЕСНО раніше, ще у доковідні часи, постійно ходили до Верховної Ради, коли можна було працювати й на балконі зали засідання, і у кулуарах. А коли почався карантин, то на третьому поверсі обладнали пресцентр. Зараз вирішили повернення журналістів зробити у подібному форматі. Ми вітаємо, що хоча б у такому форматі журналісти повернулися до парламенту за останні більш як два роки. Але є низка "але" через те, що журналісти не мають можливості працювати на балконі, слідкувати за тим, як відбуваються голосування та виступи, а лише можуть перебувати в окремій кімнаті на третьому поверсі та дивитися з екрана те, що відбувається у залі парламенту", - розказав парламентський аналітик руху ЧЕСНО.
За його словами, журналісти можуть зустрічатися лише з тими народними депутатами, які самі вирішили піднятися на третій поверх і провести, наприклад, брифінг або дати той чи інший коментар. Але більшість народних обранців просто не підіймається на третій поверх, відповідно, доступу у журналістів до них немає.
"Це не зовсім те повернення журналістів у Раду, на яке всі очікували. Я сподіваюся, все-таки з часом і керівництво парламенту, і апарат Верховної Ради будуть розширювати роботу журналістів в Раді. Якщо парламентські журналісти не будуть мовчати, а заявлятимуть про ті права та проблеми, які є у них в роботі у парламенті, то ситуація має змінитися на краще", - зауважив Олександр Саліженко.
- Раніше журналісти та медіа, учасники Медіаруху, оприлюднили звернення із закликом відкрити Верховну раду для журналістів під час засідань та зняти інші обмеження, введені після початку повномасштабного вторгнення.
- 8 травня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження про повернення журналістам допуску до парламенту: у Раді зможуть перебувати до 30 представників ЗМІ
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