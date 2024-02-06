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Медіарух: Верховна рада має знову стати відкритою для медіа і громадськості

6 лютого, 2024 вiвторок
12:30
Суспільство Верховна Рада

Журналісти та медіа, учасники Медіаруху, оприлюднили звернення із закликом відкрити Верховну раду для журналістів під час засідань та зняти інші обмеження, введені після початку повномасштабного вторгнення

Звернення підписало більше 60 медійників, медіа та громадських організацій.

 Еспресо - серед підписантів. 

"Фактично відразу після початку вторгнення доступ до засідань парламенту та кулуарів став закритий для журналістів. Засідання майже всіх комітетів перейшли в онлайн, без залучення експертів з організацій громадянського суспільства. Доступ до частини інформації на вебсайті Верховної Ради та парламентських комітетів став обмежений. Так, зникла інформація про список народних депутатів, контакти комітетів, інформація про порядки денні засідань тощо. Попри те, що частина інформації (наприклад, список народних депутатів і членів комітетів) повернулася на офіційний сайт парламенту, Верховна Рада досі залишається доволі закритою для медіа та представників громадськості.

У 2022 році введення обмежень можна було пояснити інтересами національної безпеки та необхідністю безпеки Верховної Ради України. Втім, робота парламенту в закритому режимі в 2024 році, після майже двох років з початку широкомасштабного вторгнення та десяти – з початку війни РФ проти України, викликає чимало питань", - йдеться у заяві.

"Відсутність доступу журналістів до Верховної Ради шкодить демократії. Який сенс говорити про небезпеку від присутності медіа в залі парламенту, коли про хід і результати розгляду законопроєктів суспільство дізнається із прямих трансляцій народних депутатів у соціальних мережах? До того ж парламент – надто велика за кількістю залучених людей структура, щоб його засідання проходили непомітно. 

Відтак замість продовження існуючої ситуації недопуску журналістів до будівлі парламенту варто обговорювати заходи безпеки, наприклад, підготовку укриттів...", - підкреслюється у зверненні.

На думку підписантів, ознакою збереження демократії попри війну стане повернення громадськості можливості комунікувати з народними депутатами у зрозумілий і прозорий спосіб. Медіа мають отримати можливість інформувати суспільство про те, які питання розглядає єдиний законодавчий орган країни, які аргументи лунають під час обговорення. Відкритість парламенту передбачає доступність інформації про його процедури для громадськості, а також створення умов для повноцінної комунікації народних депутатів України із українським суспільством. 

Учасники Медіаруху закликають:   

В день відкриття чергової, одинадцятої сесії Верховної Ради IX скликання повернутися до забезпечення принципів відкритості своєї діяльності, а саме:

  • забезпечити можливість присутності журналістів під час засідань Верховної Ради та спілкування із народними депутатами України в кулуарах парламенту;

  • завчасно оприлюднювати порядки денні засідань Верховної Ради України;

  • сприяти і підтримувати залучення організацій громадянського суспільства до засідань комітетів Верховної Ради України.

"Верховна Рада України знов повинна стати місцем для дискусій, для вільної комунікації та роботи медіа, для пошуку рішень на складні виклики, які постають перед Українською Державою внаслідок збройної агресії РФ. За умов забезпечення заходів безпеки, така відкритість парламенту підвищить довіру суспільства до його діяльності і сприятиме активній співпраці організацій громадянського суспільства та народних депутатів", - резюмують у зверненні. 

Теги:
Верховна Рада
Еспресо.TV
еспресо
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