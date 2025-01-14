В Українській асоціації пілотів оцінили можливість відкриття аеропорту "Львів"

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Те, що вони зараз запланували, може призвести до двох подій. Перше, Україна, місто Львів залишиться без аеропорту, тому що він буде знищений ракетними ударами росіян. Друга, до того ж можуть загинути люди - як пасажири, так і персонал Львівського аеропорту. Як наслідок, коли прийде час перемоги, надіюся і я та та мої близькі люди роблять все для того, щоби, власне, в цей складний час все ж таки війна закінчилася перемогою, ми прийдемо до того, що летовища у Львові не буде. А це буде означати, що три-чотири роки будемо бігати по білому світу з відкритою долонею і казати: "Шановні, дайте нам грошей". Тому що ми так дуже гроші любили і так хотіли заробити грошей, "легкому їх накосити", що от таке впровадили", - сказав він.

Геннадій Хазан наголосив, що для відновлення роботи летовища йому необхідно забезпечити надвисокий рівень захисту.

"Я не маю права давати порад, можу тільки свої думки висловити вголос. Нехай ті, хто рахували і вважали (що можна відкрити летовище у Львов - ред). хай з'їздять в аеропорт міста Жешува (місто в Польщі, - ред.) і порахують кількість пускових установок системи Patriot, яка розташована хоча би по одній стороні від злітно-посадкової смуги. І коли вони зможуть бодай теоретично зрозуміти, чи зможуть забезпечити хоча б такий рівень охорони Львівського аеропорту, то можуть брати на себе якусь недоречну відповідальність щось далі рахувати", - вважає він.