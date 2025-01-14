"Комунальні підприємства можуть бути приватизовані": нардепка Савчук про новий закон та скасування Господарського кодексу

Про це розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Я аналізувала цей законопроєкт з юристами на місцях після того, як його було проголосовано минулого тижня в парламенті. Законопроєкт викликає неоднозначні оцінки, оскільки він відкриває можливість для перетворення великих комунальних підприємств, таких як "Теплокомуненерго", водоканали, ритуальні послуги, сміттєпереробні підприємства в акціонерні товариства за певних умов. Це означає, що наглядові ради можуть отримати доступ до таких підприємств, і вони можуть бути приватизовані", - зазначила вона.

Таким чином, комунальне підприємство, в яке вкладено мільйони з міського бюджету, тобто гроші громади, може бути акціоноване і приватизоване. Це можливо за згодою громади.

"Раніше, якщо хтось хотів це зробити, міг отримати відмову на підставі закону. Прийняття цього законопроєкту надає механізм для приватизації. Тобто, наприклад, водоканал будь-якого міста може бути приватизований за умови правильного виконання всіх дій", - додала вона.

Законопроєкт дуже різноманітний. З одного боку, скасовується Господарський кодекс, але, з іншого боку, вводяться різні терміни. Чітких механізмів у цьому варіанті не прописано, тому юридичні департаменти на місцях не зовсім розуміють, як діяти на рівні місцевого самоврядування, - сказала Савчук.

"В перехідних положеннях зазначено, що протягом двох місяців Кабмін має подати нові законопроєкти. Ніхто не знає, які вони будуть. Тепер триває період очікування. Або ж парламент може проголосувати постанови, які блокуватимуть зареєстровані", - зазначила нардепка.