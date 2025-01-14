Зінченко отримав шанс перейти у клуб-фіналіст ЛЧ
Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко зацікавив дортмундську "Боруссію"
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, "Арсенал" і "Боруссія" вже ведуть перемовини стосовно трансферу Олександра Зінченка. Сторони обговорюють оренду з можливістю викупу за 20 млн євро.
Сам футболіст також готовий залишити Англію. Дортмундська "Боруссія" цікавилась українцем ще влітку.
Після 16-го туру "Боруссія" займає восьму позицію у таблиці Бундесліги. Торік команда грала у фіналі Ліги чемпіонів, де програла "Реалу".
- У цьому сезоні Олександр Зінченко втратив статус основного гравця "Арсеналу". Українець отримав декілька травм і поки провів лише 11 матчів.
- Transfermarkt оцінює українського футболіста у 30 млн євро.
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