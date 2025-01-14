Зінченко отримав шанс перейти у клуб-фіналіст ЛЧ

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "Арсенал" і "Боруссія" вже ведуть перемовини стосовно трансферу Олександра Зінченка. Сторони обговорюють оренду з можливістю викупу за 20 млн євро.

Сам футболіст також готовий залишити Англію. Дортмундська "Боруссія" цікавилась українцем ще влітку.

Після 16-го туру "Боруссія" займає восьму позицію у таблиці Бундесліги. Торік команда грала у фіналі Ліги чемпіонів, де програла "Реалу".